Smalling alla Roma al fotofinish | finalmente!

Christopher Lloyd Smalling, Chris per gli amici, ha trovato finalmente la strada che porta a Roma. E' quello che voleva Fonseca fin dal primo giorno di mercato, al punto da essersi esposto più volte pubblicamente in conferenza stampa e davanti alle telecamere. Il tira e molla con il Manchester United è terminato quando la deadline del calciomercato imponeva una scelta da dentro o fuori. Sorride il tecnico giallorosso e lo fanno anche i tifosi della Roma. Il costo? 15 milioni più bonus. L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

