Silvia Sardone minacciata di morte e stupro: "Denuncerò questa gentaglia" (Di lunedì 5 ottobre 2020) Silvia Sardone minacciata di morte e stupro sul suo profilo Instagram. La notizia arriva dalla diretta interessata che sui social ha pubblicato lo screenshot di alcuni messaggi privati ricevuti da un presunto account fake che si identifica come "noi stranieri". I messaggi di intimidazione arrivano a seguito della protesta della Lega contro la moschea proposta dal sindaco Sala in via Novara, a Milano. Il 26 settembre, infatti, Silvia Sardone aveva comunicato sui social che la Lega aveva organizzato una raccolta firme. Silvia Sardone ha pubblicato questo screenshot il 5 ottobre 2020 e ha aggiunto: Da giorni ricevo sui miei canali social minacce di morte, di stupro e insulti feroci per ...

