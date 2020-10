Sicignano degli Alburni | ancora furti e atti vandalici al cimitero

(Di lunedì 5 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto(Sa) –neldi. L’ultimo episodio si è verificato ieri mna quando alcuni cittadini si sono recati nel luogo sacro per fare visita ai parenti defunti, facendo l’amara scoperta: una parte dell’area cimiteriale completamente vandalizzata. Ignoti, inf, approfittando dell’assenza di un sistema di videosorveglianza, si sono introdotti nell’area, portando via da decine di tombe, oggetti e portafiori in rame e ottone, distruggendo anche alcune statue sacre poste sulle lastre di marmo. Preoccupati ed indignati dall’accaduto i cittadini che hanno allertato ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Sicignano degli

anteprima24.it

L’evento, organizzato dal Sicilian Post e dalla Fondazione Domenico Sanfilippo editore in collaborazione con l’Università, la Scuola Superiore e il Teatro Stabile di Catania, avrà come protagonista il ...Via libera dalla Giunta al progetto di fattibilità per l’ammodernamento dell’impianto di pubblica illuminazione. Un piccolo passo avanti, che apre uno spiraglio su quello che è oramai un atavico probl ...