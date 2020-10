Shiv | ‘You And I’ il nuovo emozionante singolo

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di lunedì 5 ottobre 2020) La cantante e produttrice parigina nata a Dublino,condivide il“You And I”, tratto dal suo EP di prossima pubblicazione. Linee di pianoforte emotive avvolgono “You And I” in un tenero abbraccio mentre una voce calda e piena di sentimento accarezza dolcemente i suoi delicati dintorni, la canzone perfetta per la guarigione emotiva. Con armonie mozzafiato e una produzione minima,crea un’atmosfera intima, una bella canzone tra Soul e R&B. “Quando ho scritto questo brano, mi è sembrato che fosse una canzone d’amore su una persona che dà più di quello che ottiene in una relazione – Nel contesto dell’EP, tuttavia, questo per me riguarda la strana intimidazione che ho manifestato nei confronti della mia ...