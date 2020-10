Sherlock Holmes: Robert Downey Jr. vuole creare un universo cinematografico e televisivo in stile Marvel (Di lunedì 5 ottobre 2020) Robert Downey Jr. ha svelato i suoi progetti legati al franchise di Sherlock Holmes: creare un universo cinematografico in stile Marvel. Robert Downey Jr. interpreterà per la terza volta il ruolo di Sherlock Holmes e l'attore ha rivelato che vorrebbe creare un universo cinematografico legato al celebre detective, seguendo l'esempio della Marvel. La star ha parlato della sua idea durante un panel del Fast Company's Innovation Festival a cui ha partecipato con la moglie Susan Downey. Il terzo capitolo delle avventure di Sherlock Holmes prodotte da ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 5 ottobre 2020)Jr. ha svelato i suoi progetti legati al franchise diuninJr. interpreterà per la terza volta il ruolo die l'attore ha rivelato che vorrebbeunlegato al celebre detective, seguendo l'esempio della. La star ha parlato della sua idea durante un panel del Fast Company's Innovation Festival a cui ha partecipato con la moglie Susan. Il terzo capitolo delle avventure diprodotte da ...

