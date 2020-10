Sgarbi attacca Zingaretti: “Mascherina all’aperto? E’ come il preservativo a letto da soli” (Video) (Di lunedì 5 ottobre 2020) Viterbo, 5 ott – Sabato 3 ottobre si è svolto nel bellissimo borgo di Civita di Bagnoregio, anche chiamata “la città che muore”, l’evento per la Rete delle Città Identitarie organizzato da CulturaIdentità, il mensile fondato da Edoardo Sylos Labini e diretto da Alessandro Sansoni. Oltre ai vari sindaci e consiglieri presenti dai comuni di Norcia, Frosinone, La Spezia, Anagni, Grosseto, Fiuggi, Casale Monferrato, Pontecorvo, l’ospite d’eccezione, che ha aperto questa giornata dedicata alla valorizzazione delle città italiane, è stato il famoso critico d’arte Vittorio Sgarbi che, dopo la delibera di Zingaretti che obbliga l’uso delle mascherine anche all’aperto in tutto il Lazio, ha iniziato il suo intervento proprio criticando il presidente della Regione ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 5 ottobre 2020) Viterbo, 5 ott – Sabato 3 ottobre si è svolto nel bellissimo borgo di Civita di Bagnoregio, anche chiamata “la città che muore”, l’evento per la Rete delle Città Identitarie organizzato da CulturaIdentità, il mensile fondato da Edoardo Sylos Labini e diretto da Alessandro Sansoni. Oltre ai vari sindaci e consiglieri presenti dai comuni di Norcia, Frosinone, La Spezia, Anagni, Grosseto, Fiuggi, Casale Monferrato, Pontecorvo, l’ospite d’eccezione, che ha aperto questa giornata dedicata alla valorizzazione delle città italiane, è stato il famoso critico d’arte Vittorioche, dopo la delibera diche obbliga l’uso delle mascherine anche all’aperto in tutto il Lazio, ha iniziato il suo intervento proprio criticando il presidente della Regione ...

