Serie A, ministro Spadafora: "Campionato non è a rischio e protocollo ok". Gravina: "Chi sbaglia paga" (Di lunedì 5 ottobre 2020) Nessun terremoto scuoterà il calcio dopo un week end da brividi e ricco di colpi di scena per la mancata disputa di Juventus-Napoli. Oggi si sono incontrati il ministro dello Sport Vincenzo Spadafora e i vertici del calcio a cominciare da presidente Gabriele Gravina. "Il protocollo non va cambiato, va rispettato. E con rigore". Lo dice chiaramente Spadafora: "Ad oggi il protocollo è ancora giusto, da tenere e da portare avanti e deve essere rispettato da tutti con il massimo rigore". Una dichiarazione che soddisfa Gravina, che sottolinea: "Crediamo molto in questo protocollo che abbiamo voluto e difeso. Se tutti abbiamo a cuore la tutela della salute e il protocollo viene rispettato da tutti nella ...

Il patron dei campani ha inviato una missiva di otto pagine, al cui interno ci sarebbe una sorta di 'memoria difensiva' in merito al caso del mancato svolgimento della partita in programma domenica 4 ...

Nella missiva, il cinepatron allega dossier con i pronunciamenti Asl, avvalendosi anche del freschissimo “precedente”: il rinvio in serie C della partita Palermo-Potenza, per la positività di due ...

