Senza mascherina tiene in ostaggio la funicolare per un'ora: sputi al vigliantes (Di lunedì 5 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Quando passati i tornelli gli addetti dell'Anm le hanno detto di indossare la mascherina, la donna ha cominciato a urlare che non aveva alcuna intenzione di metterla. Si è seduta nel vagone continuando poi ad inveire in russo. Delirio ieri sera alla funicolare centrale dove la straniera ha tenuto 'in ostaggio' i passeggeri per un'ora. Come da ordinanza del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca se ci sono passeggeri a bordo la circolazione dei mezzi pubblici va interrotta. Così la funicolare che sarebbe dovuta partire alle otto è rimasta ferma alla stazione principale di piazzetta Augusteo fino alle nove. La straniera infatti nonostante le spiegazioni non ne ha voluto sapere di uscire. La tensione è salita quando ...

