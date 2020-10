Seduta all’insegna del toro in Piazza Affari | maglia rosa d’Europa

Leggi su quifinanza

(Di lunedì 5 ottobre 2020) (Teleborsa) – Prevalgono gli acquisti nella Borsa di Milano, in pole position rispetto a una pur positiva Europa, dopo la notizia delle possibili dimissioni di Trump dall’ospedale. Ad alimentare gli acquisti in Europa anche il dato del PMI dei servizi, sceso meno delle attese, mentre in USA si scommette di nuovo sul piano di stimoli all’esame del Congresso. Sul mercato valutario,in lieve rialzo per l’Euro / Dollaro USA, che avanza a quota 1,179. L’Oro, in aumento (+0,84%), raggiunge 1.916,1 dollari l’oncia. Pioggia di acquisti sul petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un guadagno del 6,72%. Sui livelli della vigilia lo spread, che si mantiene a +131 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,80%. Tra i mercati del Vecchio Continente in luce Francoforte, con un ampio progresso ...