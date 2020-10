“Se n’è andato troppo presto”. Giovanna Mezzogiorno, il cuore spezzato per un dolore che non passerà mai (Di lunedì 5 ottobre 2020) Un’intervista a cuore aperto, di quelle che lasciano il segno a aprono una breccia. Mai come questa volta infatti Giovanna Mezzogiorno, la bellissima attrice italiana lanciata da Muccino nel film ‘L’ultimo bacio’ in cui interpretava il ruolo della compagna di Stefano Accorsi, si era mai aperta in questo modo. Giovanna Mezzogiorno, occhi azzurri e voce ferma, lo ha fatto davanti a un’altra signora della tv. Forse la signora per eccellenza della Domenica italiana: Mara Venier. Ha parlato dell’ultimo film del regista Daniele Luchetti Giovanna Mezzogiorno, poi ha attraversato la sua vita partendo dal rapporto con i genitori. Giovanna Mezzogiorno ha ricordato come sua madre abbia rinunciato alla carriera ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 5 ottobre 2020) Un’intervista aaperto, di quelle che lasciano il segno a aprono una breccia. Mai come questa volta infatti, la bellissima attrice italiana lanciata da Muccino nel film ‘L’ultimo bacio’ in cui interpretava il ruolo della compagna di Stefano Accorsi, si era mai aperta in questo modo., occhi azzurri e voce ferma, lo ha fatto davanti a un’altra signora della tv. Forse la signora per eccellenza della Domenica italiana: Mara Venier. Ha parlato dell’ultimo film del regista Daniele Luchetti, poi ha attraversato la sua vita partendo dal rapporto con i genitori.ha ricordato come sua madre abbia rinunciato alla carriera ...

