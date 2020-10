Scuola: docenti e personale, situazione (Di lunedì 5 ottobre 2020) In provincia reclutamento docenti e personale della Scuola anno scolastico 2020/2021 L'Ufficio Scolastico Territoriale di Sondrio, per quanto di sua competenza, ha ultimato le operazioni di ... Leggi su gazzettadisondrio (Di lunedì 5 ottobre 2020) In provincia reclutamentodellaanno scolastico 2020/2021 L'Ufficio Scolastico Territoriale di Sondrio, per quanto di sua competenza, ha ultimato le operazioni di ...

UNICEF_Italia : Giornata Mondiale degli Insegnanti, l'occasione per ringraziare i docenti che si sono spesi per garantire la contin… - riccardo_fra : Il concorso Scuola non è più rinviabile: migliaia di precari aspettano da anni, con il reclutamento di 32mila nuovi… - crippa5stelle : Con il concorso straordinario della scuola tuteliamo il diritto al lavoro, dei 32 mila docenti precari che saranno… - Notiziedi_it : Covid, i contagi a scuola. Azzolina: «Positivi 1.492 studenti, 349 prof e 116 non docenti» - lucaquaglia66 : Cazzolinate pseudosessuoparitarie a scuola e a scuolo Se garantisci il “diritto all’istruzione a tutte le studente… -

Ultime Notizie dalla rete : Scuola docenti Giornata mondiale dell’insegnante, puntata speciale su Orizzonte Scuola TV: “Più potere ai docenti”. Oggi alle 17 con tanti ospiti Orizzonte Scuola Quando la Azzolina dà i numeri…

Facebook Twitter Pinterest Non abbiamo mai espresso giudizi sulla ministra Azzolina perché, onestamente, lo sconforto soffoca ogni possibile verdetto. Ma non ci possiamo esentare a farlo nel momento i ...

Palermo, alunna positiva alla media Leonardo da Vinci: una classe in isolamento

La ragazzina era assente da alcuni giorni, oggi l'esito del tampone. A casa in 27 tra studenti e professori. La scuola è stata sanificata e resta ...

Facebook Twitter Pinterest Non abbiamo mai espresso giudizi sulla ministra Azzolina perché, onestamente, lo sconforto soffoca ogni possibile verdetto. Ma non ci possiamo esentare a farlo nel momento i ...La ragazzina era assente da alcuni giorni, oggi l'esito del tampone. A casa in 27 tra studenti e professori. La scuola è stata sanificata e resta ...