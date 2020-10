Scossa di terremoto in Italia | paura tra la popolazione | la gente si è riversata in strada

Leggi su howtodofor

(Di lunedì 5 ottobre 2020) Unadidi magnitudo 3.5 è stata registrata alle 15:27 di oggi, lunedì 5 ottobre, con epicentro a Valmozzola, in provincia di Parma, a pochi chilometri da Borgo Val di Taro. Lo rende noto l'Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Il sisma si è verificato ad una profondità di 61 chilometri. Tanta latra la, nonostante la profondità dell'evento, ma al momento pare non ci siano danni a cose o persone. Lasarebbe stata nitidamente avvertita in tutta la Val di Taro, così come testimoniano i numerosi messaggi lasciati sui social network da parte degli utenti. Altri comuni vicini alla zona dell’epicentro e segnalati sul sito dell'Ingv ...