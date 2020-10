Scoperte dalla GdF di Popoli, Truffa da mezzo milioni di euro su fondi europei (Di lunedì 5 ottobre 2020) Pescara - Una Truffa per mezzo milione di euro di fondi comunitari e locali è stata scoperta dai militari della Tenenza Guardia di Finanza di Popoli, che hanno dato esecuzione ad una serie di controlli finalizzati al contrasto degli illeciti in materia di spesa pubblica con la denuncia di quattro persone. I controlli hanno riguardato realtà aziendali percettrici di finanziamenti pubblici stanziati con diversi 'bandi', anche a fondo perduto, finalizzati e sostenere lo sviluppo del territorio, mediante varie progettualità. In particolare è emerso come le società richiedenti il contributo pubblico, hanno ottenuto indebitamente l'erogazione mediante presentazione di falsa documentazione o false dichiarazioni. Sul totale dei contributi controllati per oltre 1, 5 mln di ... Leggi su abruzzo24ore.tv (Di lunedì 5 ottobre 2020) Pescara - Unapermilione didicomunitari e locali è stata scoperta dai militari della Tenenza Guardia di Finanza di, che hanno dato esecuzione ad una serie di controlli finalizzati al contrasto degli illeciti in materia di spesa pubblica con la denuncia di quattro persone. I controlli hanno riguardato realtà aziendali percettrici di finanziamenti pubblici stanziati con diversi 'bandi', anche a fondo perduto, finalizzati e sostenere lo sviluppo del territorio, mediante varie progettualità. In particolare è emerso come le società richiedenti il contributo pubblico, hanno ottenuto indebitamente l'erogazione mediante presentazione di falsa documentazione o false dichiarazioni. Sul totale dei contributi controllati per oltre 1, 5 mln di ...

