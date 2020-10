Sconcerti, Napoli: 'Le regole sanitarie nazionali daranno ragione agli Azzurri' (Di lunedì 5 ottobre 2020) Questo e quanto si legge sul quotidiano: 'Il Napoli non perderà la partita con la Juve a tavolino. Finché il caso rimarrà in mano al calcio sì, poi interverranno regole sanitarie nazionali che sono ... Leggi su forzazzurri (Di lunedì 5 ottobre 2020) Questo e quanto si legge sul quotidiano: 'Ilnon perderà la partita con la Juve a tavolino. Finché il caso rimarrà in mano al calcio sì, poi interverrannoche sono ...

Libero_official : #Juventus, #Napoli e #coronavirus, Mario Sconcerti: 'Il campionato non arriva a Natale' #SerieA… - Fprime86 : RT @cmdotcom: Un cappuccino con #Sconcerti: #JuveNapoli, se ogni regione ha una regola non c'è più campionato - FcInterNewsit : Sconcerti: 'La vittoria legale del Napoli non farà arrivare la Serie A a Natale' - Bobby79101337 : Sempre ignorante, la legge è dalla parte di chi la rispetta il protocollo è del ministero della salute e l'ASL deve… - infoitsport : Un cappuccino con Sconcerti: Juve-Napoli, se ogni regione ha una regola non c'è più campionato -