San Carlo di Nancy | nuovo reparto chirurgia bariatrica

(Di lunedì 5 ottobre 2020) Roma – Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanita’ oltre 1 miliardo e mezzo di adulti sopra i 20 anni e’ sovrappeso od obeso. In Italia, in particolare, l’obesita’ e’ un fenomeno che ha registrato una crescita costante negli ultimi anni: secondo l’Istat il 36,6% degli italiani e’ in sovrappeso e il 10,6% e’ obeso, con una prevalenza nella popolazione maschile (sovrappeso maschi 45,6% e femmine 28,1%; obesita’ maschi 11,6% e femmine 9,5%). Il Lazio e’ in terza posizione tra le regioni italiane con il maggior numero di individui in eccesso ponderale o obesi, condizione cui si associa nella maggior parte dei casi un diabete di tipo 2 (Dati OMS 2019). Cosi’ in un comunicato l’Ospedale Sandi. L’Ospedale, riferimento a Roma per la ...