Samuele Bersani a Che Tempo Che Fa con Cinema Samuele: "C'è stato un momento di blackout, l'importante è trovare l'uscita" (Di lunedì 5 ottobre 2020) Samuele Bersani a Che Tempo Che Fa presenta il nuovo album, Cinema Samuele. Il nuovo disco viene rilasciato 7 anni dopo il precedente; a tal proposito, Bersani commenta: "Non ho mai lavorato così tanto". Approfitta del contesto televisivo per ringraziare i colleghi, gli amici e i fan che gli stanno scrivendo sui social per commentare il suo nuovo lavoro e parla di "musica", non solo di parole. "Si parla sempre delle parole invece la musica è qualcosa che è difficile afferrare con le parole", spiega Bersani, che ha trascorso più di 2 anni a lavorare sulla parte musicale dei suoi brani: "Ho passato 2 anni a inseguire le musiche che volevo e a cercare di farle ...

