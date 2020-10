Samuele Bersani a Che Tempo Che Fa: canta Harakiri (Di lunedì 5 ottobre 2020) Samuele Bersani a Che Tempo Che Fa lancia a sorpresa il suo nuovo singolo. Si chiama Harakiri, primo estratto da “Cinema Samuele” Samuele Bersani presenta a sorpresa il nuovo singolo Harakiri. Il salotto è quello di Fabio Fazio, poiché il cantautore ha scelto proprio il suo programma di punta, Che Tempo Che Fa, per far conoscere al pubblico la sua nuova creatura. Harakiri è il primo estratto da “Cinema Samuele”, nono album in studio di Samuele Bersani, pubblicato il 2 ottobre, a 7 anni di distanza dall’ultimo disco e ad un giorno esatto dal suo cinquantesimo compleanno. Infatti proprio il 1 ottobre ... Leggi su zon (Di lunedì 5 ottobre 2020)a CheChe Fa lancia a sorpresa il suo nuovo singolo. Si chiama, primo estratto da “Cinemapresenta a sorpresa il nuovo singolo. Il salotto è quello di Fabio Fazio, poiché ilutore ha scelto proprio il suo programma di punta, CheChe Fa, per far conoscere al pubblico la sua nuova creatura.è il primo estratto da “Cinema”, nono album in studio di, pubblicato il 2 ottobre, a 7 anni di distanza dall’ultimo disco e ad un giorno esatto dal suo cinquantesimo compleanno. Infatti proprio il 1 ottobre ...

