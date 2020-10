Samsung Galaxy Note: la serie ha i giorni contati (Di lunedì 5 ottobre 2020) Ormai sembrerebbe quasi confermato. I top gamma più apprezzati della casa coreana, i Samsung Galaxy Note, hanno i giorni contati. Atteso per il 2021 l’ultimo modello della serie La famosa testata giornalistica locale, il “Korea Herald” parla chiaro. Il Samsung Galaxy Note 20 potrebbe essere il penultimo modello della serie. Previsto infatti un cambio di rotta, come ormai si parlava da diverso tempo. Il 2021 sarà l’anno di transizione, soprattutto in vista della presentazione dei nuovi S21/S30. Questi modelli avranno infatti una sostanziale novità, rispetto a quanto visto con S20 e modelli precedenti: il supporto alla S Pen. Samsung ... Leggi su tuttotek (Di lunedì 5 ottobre 2020) Ormai sembrerebbe quasi confermato. I top gamma più apprezzati della casa coreana, i, hanno i. Atteso per il 2021 l’ultimo modello dellaLa famosa testata giornalistica locale, il “Korea Herald” parla chiaro. Il20 potrebbe essere il penultimo modello della. Previsto infatti un cambio di rotta, come ormai si parlava da diverso tempo. Il 2021 sarà l’anno di transizione, soprattutto in vista della presentazione dei nuovi S21/S30. Questi modelli avranno infatti una sostanziale novità, rispetto a quanto visto con S20 e modelli precedenti: il supporto alla S Pen....

