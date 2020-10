"Salvini ha fatto esplodere un focolaio". Delirio sinistro della Gruber, Sallusti si spazientisce e la ridimensiona: botta e risposta infuocato (Di lunedì 5 ottobre 2020) Lilli Gruber non si smentisce mai. In onda a Otto e Mezzo, nella puntata di lunedì 5 ottobre, la conduttrice esordisce così: "Matteo Salvini ha fatto esplodere un focolaio". La Gruber fa riferimento al cluster da coronavirus a Terracina. Qui, a Latina, si è registrato un picco di contagi. Tra questi anche uno degli organizzatori della manifestazione elettorale a cui ha preso parte il leader della Lega il 25 settembre scorso, a sostegno del suo candidato a sindaco Valentino Giuliani. Quanto basta alla Gruber per imputare il focolaio all'ex ministro. Un'osservazione che non piace ad Alessandro Sallusti che prontamente interviene: "Cosa c'entra ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 5 ottobre 2020) Lillinon si smentisce mai. In onda a Otto e Mezzo, nella puntata di lunedì 5 ottobre, la conduttrice esordisce così: "Matteohaun". Lafa riferimento al cluster da coronavirus a Terracina. Qui, a Latina, si è registrato un picco di contagi. Tra questi anche uno degli organizzatorimanifestazione elettorale a cui ha preso parte il leaderLega il 25 settembre scorso, a sostegno del suo candidato a sindaco Valentino Giuliani. Quanto basta allaper imputare ilall'ex ministro. Un'osservazione che non piace ad Alessandroche prontamente interviene: "Cosa c'entra ...

