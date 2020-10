Salute: parte da Torino 'Articoliamo', tour per benessere articolare in emofilia (Di lunedì 5 ottobre 2020) Roma, 5 ott. (Adnkronos) - Un tour che attraversa da Nord a Sud l'Italia promuovendo incontri di informazione tra specialisti e persone con emofilia, momenti di formazione per gli stessi specialisti sull'ecografia articolare, e un sito ricco di informazioni chiare e utili nella vita di tutti i giorni. Infine, la possibilità di eseguire lo screening delle articolazioni grazie a ecografi portatili di ultima generazione che stanno arrivando in tantissimi Centri emofilia italiani. Sono questi gli strumenti di coinvolgimento e sensibilizzazione della campagna 'Articoliamo' - sostenuta da Sobi con il patrocinio di FedEmo - nata per promuovere il benessere delle articolazioni in chi ha 'emofilia, malattia rara della coagulazione che ha fra le sue complicanze più ... Leggi su iltempo (Di lunedì 5 ottobre 2020) Roma, 5 ott. (Adnkronos) - Unche attraversa da Nord a Sud l'Italia promuovendo incontri di informazione tra specialisti e persone con, momenti di formazione per gli stessi specialisti sull'ecografia, e un sito ricco di informazioni chiare e utili nella vita di tutti i giorni. Infine, la possibilità di eseguire lo screening delle articolazioni grazie a ecografi portatili di ultima generazione che stanno arrivando in tantissimi Centriitaliani. Sono questi gli strumenti di coinvolgimento e sensibilizzazione della campagna '' - sostenuta da Sobi con il patrocinio di FedEmo - nata per promuovere ildelle articolazioni in chi ha ', malattia rara della coagulazione che ha fra le sue complicanze più ...

Ultime Notizie dalla rete : Salute parte Parte da Torino 'Articoliamo', tour per benessere articolare in emofilia Adnkronos Salute: parte da Torino 'Articoliamo', tour per benessere articolare in emofilia

Il risultato migliore si può raggiungere con un approccio multidisciplinare, che permette la presa in carico a tutto tondo del paziente: non a caso all'evento prenderanno parte anche la Dott.ssa Piera ...

possono allenarsi e giocare le partite. La Lega infatti ha spiegato: «Nel caso di specie si applica il Protocollo Figc concordato con il CTS e integrato dalla Circolare del Ministero della Salute lo ...

