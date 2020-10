Salute. Al Bambino Gesù test per predire efficacia vaccino antinfluenzale (Di lunedì 5 ottobre 2020) Salute – Un nuovo test del sangue predice l’efficacia del vaccino antinfluenzale sui bambini immunodepressi affetti da HIV. È stato messo a punto dai ricercatori dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesu’, in collaborazione con la University of Miami e BioStat Solutions, con un metodo innovativo che combina lo stimolo in vitro del sangue, l’analisi dell’espressione genica dei linfociti e l’intelligenza artificiale. I risultati dello studio, appena pubblicati sulla rivista scientifica Frontiers in Immunology, hanno un’importante ricaduta clinica: per i bambini immunodepressi essere protetti dal virus dell’influenza e’ fondamentale; sapere in anticipo se il vaccino funzionera’ o meno consentira’ di ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 5 ottobre 2020)– Un nuovodel sangue predice l’delsui bambini immunodepressi affetti da HIV. È stato messo a punto dai ricercatori dell’Ospedale PediatricoGesu’, in collaborazione con la University of Miami e BioStat Solutions, con un metodo innovativo che combina lo stimolo in vitro del sangue, l’analisi dell’espressione genica dei linfociti e l’intelligenza artificiale. I risultati dello studio, appena pubblicati sulla rivista scientifica Frontiers in Immunology, hanno un’importante ricaduta clinica: per i bambini immunodepressi essere protetti dal virus dell’influenza e’ fondamentale; sapere in anticipo se ilfunzionera’ o meno consentira’ di ...

L'attrice su Instagram ha voluto sottolineare l'importanza di aiutare i bambini "a costruire un rapporto sano con l’ambiente " ...

Bimba che mangia a sufficienza ma non cresce molto

Quello che conta non è "quanto" un bambino aumenta di peso, ma che la sua crescita avvenga in modo regolare, che stia bene in salute e abbia un soddisfacente ritmo sonno-veglia.

