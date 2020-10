Sallusti mette Renzi spalle al muro | «Hai sbagliato | devi chiedere scusa a Salvini» video

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 5 ottobre 2020) Alessandroinchioda Matteocon parole molto dure e ultimative sul caso Gregoretti. “Garantisti con se stessi e giustizialisti con gli avversari”. Qualcosa non torna. A “Non è l’Arena” da Massimo Giletti, il direttore del Giornale, ha messo con lealil leader di Italia Viva e gli ha chiesto per una volta di essere coerente con se stesso.in una diretta social si era lamentato che l’inchiesta aperta dalla magistratura sulla sua fondazione Open sia finita in un nulla di fatto. Ora, coerenza vorrebbe un passo successivo, alla luce della richiesta di archiviazione del processo aper sequestro di persona.: “non fare il garantista solo con te ...