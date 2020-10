Salerno, controlli della Polizia di Stato per contrastare il traffico di stupefacenti (Di lunedì 5 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoGli Agenti della Polizia di Stato, nell’ambito dei servizi di repressione dei reati legati al traffico di stupefacenti nella provincia di Salerno, hanno arreStato in flagranza di reato due persone, ritenute responsabili dei reati di detenzione a fini di spaccio di stupefacente del tipo cocaina, eroina e hashish. In particolare, una pattuglia della Squadra Mobile della Questura di Salerno, nel corso di un servizio antidroga nei pressi del parco Pinocchio, ha controllato due persone sospette a bordo di un motociclo Honda SH. Gli agenti hanno perquisito sul posto i due soggetti, A.A. salernitano del 1997 e S.A. del 1988, entrambi pluripregiudicati, che ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 5 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoGli Agentidi, nell’ambito dei servizi di repressione dei reati legati aldinella provincia di, hanno arrein flagranza di reato due persone, ritenute responsabili dei reati di detenzione a fini di spaccio di stupefacente del tipo cocaina, eroina e hashish. In particolare, una pattugliaSquadra MobileQuestura di, nel corso di un servizio antidroga nei pressi del parco Pinocchio, ha controllato due persone sospette a bordo di un motociclo Honda SH. Gli agenti hanno perquisito sul posto i due soggetti, A.A. salernitano del 1997 e S.A. del 1988, entrambi pluripregiudicati, che ...

