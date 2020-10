Russia, i morti da Covid-19 potrebbero essere 45mila (Di lunedì 5 ottobre 2020) La Russia di Vladimir Putin avrebbe tenuto nascosti i dati reali della diffusione dell'epidemia nel paese. A cominciare dal numero dei morti. Almeno finora. Secondo il giornale indipendente Moscow ... Leggi su tg.la7 (Di lunedì 5 ottobre 2020) Ladi Vladimir Putin avrebbe tenuto nascosti i dati reali della diffusione dell'epidemia nel paese. A cominciare dal numero dei. Almeno finora. Secondo il giornale indipendente Moscow ...

AGI - La Russia è tornata abbondantemente oltre i 10 mila casi giornalieri di Covid-19, mentre preoccupa la situazione di Mosca dove si teme il ritorno a un rigido lockdown, per contenere la diffusion ...

Armenia-Azerbaijan, bombardamenti sulle città: oltre 200 morti

Dalla trincea al lancio dei missili a lungo raggio, così si è trasformato in una sola settimana un conflitto - quello fra Armenia e Azerbaijan - che va avanti dagli anni '90 e che periodicamente si ri ...

