Ronaldo Juventus, dalla Spagna: si riapre il caso Mayorga, spunta l’esame (Di lunedì 5 ottobre 2020) Ronaldo Juventus – Non finiscono i colpi di scena per la Juventus. Dopo il tanto agoniato esame di Suarez, con tanto di processo e speculazioni sulla Juventus e dopo soprattutto il caso Han contro l’Onu, continua il periodo nero della Juventus. Juventus e Napoli allo scontro per la “partita” di ieri, vinta a tavolino dai bianconeri. Ma non solo, adesso dalla Spagna torna fortemente il caso Mayorga: la ragazza che accusò Cristiano Ronaldo di stupro nel 2019. Ronaldo Juventus, il caso Mayorga si riapre Clamorosa notizia dalla Spagna. Come ... Leggi su juvedipendenza (Di lunedì 5 ottobre 2020)– Non finiscono i colpi di scena per la. Dopo il tanto agoniato esame di Suarez, con tanto di processo e speculazioni sullae dopo soprattutto ilHan contro l’Onu, continua il periodo nero dellae Napoli allo scontro per la “partita” di ieri, vinta a tavolino dai bianconeri. Ma non solo, adessotorna fortemente il: la ragazza che accusò Cristianodi stupro nel 2019., ilsiClamorosa notizia. Come ...

