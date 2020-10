Roma, sfonda il vetro dell’auto per rubare il cellulare ma dentro ci trova anche…una bimba di due anni: i genitori erano a fare shopping (Di lunedì 5 ottobre 2020) Ha davvero del surreale quanto accaduto venerdì scorso davanti al centro commerciale EuRoma2 dove un malvivente ha sfondato il vetro di un’auto in sosta per rubare un cellulare dimenticato all’interno della vettura. Il problema è che, oltre al telefono, i proprietari del veicolo avevano dimenticato…anche la figlia di due anni che dormiva, ignara, sul sedile posteriore. A dare l’allarme sono stati allora alcuni passanti i quali, notando i vetri infranti a terra, hanno scorto all’interno la piccola allertando i Carabinieri. Soltanto dopo diverso tempo, come riportato dal Messaggero, i genitori sono tornati al parcheggio e hanno provato a giustificarsi sostenendo di aver lasciato il cellulare in auto proprio per ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 5 ottobre 2020) Ha davvero del surreale quanto accaduto venerdì scorso davanti al centro commerciale Eu2 dove un malvivente hato ildi un’auto in sosta perundimenticato all’interno della vettura. Il problema è che, oltre al telefono, i proprietari del veicolo avevano dimenticato…anche la figlia di dueche dormiva, ignara, sul sedile posteriore. A dare l’allarme sono stati allora alcuni passanti i quali, notando i vetri infranti a terra, hanno scorto all’interno la piccola allertando i Carabinieri. Soltanto dopo diverso tempo, come riportato dal Messaggero, isono tornati al parcheggio e hanno provato a giustificarsi sostenendo di aver lasciato ilin auto proprio per ...

