Roma, salta l'arrivo di El Shaarawy: lo sconforto del giocatore su Instagram – FOTO (Di lunedì 5 ottobre 2020) Stephan El Shaarawy non tornerà alla Roma nonostante ieri sembrasse fosse molto vicino: lo sconforto dell'egiziano Stephan El Shaarawy non tornerà alla Roma. Nonostante ieri sembrasse cosa fatta il suo ritorno nella Capitale, l'attaccante italo-egiziano rimarrà in Cina. Troppo stretti i tempi per la chiusura dell'affare. Il giocatore ha esternato tutta la propria delusione per la mancata chiusura dell'affare con una storia su Instagram.

nesmagoo : RT @Silvio2611_: Forse salta smalling alla roma - Silvio2611_ : Forse salta smalling alla roma - ilnostrofanta : #Chiesa alla #Juventus: salutato dai Fiorentini che non l’hanno presa bene. #Roma, Salta l’affare #ElShaarawy per m… - EmmeEmm_ : La Roma ha 10 minuti per depositare il contratto di Smalling altrimenti salta - Danyboy1991 : Dai che salta #Smalling alla #Roma -