Roma, prima la paura, poi il sospiro di sollievo: Smalling torna in Italia (Di lunedì 5 ottobre 2020) La Roma ha vissuto una serata decisamente movimentata. L'ultimo giorno di mercato è stato incentrato principalmente per provare a riportare nella Capitale Chris Smalling. Il difensore inglese di proprietà del Manchester United aveva giocato in prestito con i giallorossi l'ultima stagione risultando uno dei migliori interpreti a disposizione di Paulo Fonseca.BRIVIDOLa trattativa sembrava essersi risolta positivamente: Smalling sarebbe tornato in Italia a titolo definitivo per un'operazione da 15 milioni di euro. Al momento della consegna del contratto, proprio in extremis, sarebbero sorte alcune problematiche legate alla consegna di tutti i documenti previsti per la pratica, tra i quali spiccava la mancanza dell'indice di liquidità. Alla fine il lieto fine per la ... Leggi su itasportpress (Di lunedì 5 ottobre 2020) Laha vissuto una serata decisamente movimentata. L'ultimo giorno di mercato è stato incentrato principalmente per provare a riportare nella Capitale Chris. Il difensore inglese di proprietà del Manchester United aveva giocato in prestito con i giallorossi l'ultima stagione risultando uno dei migliori interpreti a disposizione di Paulo Fonseca.BRIVIDOLa trattativa sembrava essersi risolta positivamente:sarebbeto ina titolo definitivo per un'operazione da 15 milioni di euro. Al momento della consegna del contratto, proprio in extremis, sarebbero sorte alcune problematiche legate alla consegna di tutti i documenti previsti per la pratica, tra i quali spiccava la mancanza dell'indice di liquidità. Alla fine il lieto fine per la ...

DiMarzio : Rudiger è la prima (e non unica) alternativa in caso di no dello United per Smalling | #Calciomercato #ASRoma - juventusfc : KICK-OFF! SI COMINCIA! Un solo obiettivo, raggiungiamolo insieme! FORZA JUVE, #FINOALLAFINE! Live Match ????… - OfficialASRoma : ?? La prima stagionale all'Olimpico ?? #RomaJuve ?? ?? DAJE ROMA! #ASRoma - Paololotti08 : Io lo sospettavo che i drive in con file chilometriche a Roma fossero colpa dei sovranisti ??Per fortuna che Cento c… - GaetaniLeonardo : RT @MunaronLuisella: PROVINCIA DI ROMA LA PROPRIETARIA STA MORENDO, LA SIGNORA VORREBBE VEDERLI FELICI NELLA NUOVA FAMIGLIA SONO STATE L… -