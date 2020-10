Roma, Metro B, chiude la fermata Castro Pretorio: lavori in corso, fino a quando, mezzi alternativi e percorsi (Di lunedì 5 ottobre 2020) A Roma la Metro B chiude la fermata Castro Pretorio per lavori relativi al cantiere per la sostituzione di scale mobili e ascensori: i treni transiteranno senza fermare. In alternativa potrà essere utilizzata la vicina fermata Termini o le linee di superficie che transitano nei pressi della stazione: 310 (Termini-piazza Vescovio), 492 (Tiburtina MB-Cipro MA), 649 (Tiburtina MB-Ponte Lungo MA/largo Don Orione). In direzione Porta Pia, anche le linee 61-62-66-82 (provenienti da Flaminio/San Pietro/Termini e dirette a piazza Riccardo Balsamo Crivelli-Tiburtina MB-viale Marx-piazza Sempione). I lavori proseguiranno anche alla fermata Policlinico a partire dal 29 novembre. Roma, ... Leggi su italiasera (Di lunedì 5 ottobre 2020) Alalaperrelativi al cantiere per la sostituzione di scale mobili e ascensori: i treni transiteranno senza fermare. In alternativa potrà essere utilizzata la vicinaTermini o le linee di superficie che transitano nei pressi della stazione: 310 (Termini-piazza Vescovio), 492 (Tiburtina MB-Cipro MA), 649 (Tiburtina MB-Ponte Lungo MA/largo Don Orione). In direzione Porta Pia, anche le linee 61-62-66-82 (provenienti da Flaminio/San Pietro/Termini e dirette a piazza Riccardo Balsamo Crivelli-Tiburtina MB-viale Marx-piazza Sempione). Iproseguiranno anche allaPoliclinico a partire dal 29 novembre., ...

