Roma, intervento al naso per Pellegrini: dovrà star fermo quattro giorni

Lorenzo Pellegrini questa mattina è stato sottoposto all'intervento ai turbinati del setto nasale, per migliorare la respirazione. Il centrocampista della Roma ha già fatto ritorno a casa e ha anche pubblicato una foto su Instagram: dovrà ora restare fermo per quattro giorni.

