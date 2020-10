Roma, Extinction Rebellion “infiamma” piazza San Silvestro per chiedere verità e azione immediata contro la crisi climatica (Di lunedì 5 ottobre 2020) Decine di ragazzi stesi, come morti, nella centralissima piazza San Silvestro a Roma, mentre inquietanti figure vestite di rosso e dai volti bianchi, le cosiddette “red rebels”, si aggirano danzando tra i cadaveri, sulle note di Stayin’ alive: a simboleggiare, anche, le fiamme del cambiamento climatico e l’imminente estinzione umana. Si è aperta con questa manifestazione – mentre quella parallela prevista a piazza del Parlamento è stata impedita dalla polizia con una reazione che gli attivisti giudicano “spropositata” – la Settimana della Ribellione d’Autunno del movimento Extinction Rebellion, un movimento internazionale e apartitico, oggi presente in 68 paesi, con più di 1100 ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 5 ottobre 2020) Decine di ragazzi stesi, come morti, nella centralissimaSan, mentre inquietanti figure vestite di rosso e dai volti bianchi, le cosiddette “red rebels”, si aggirano danzando tra i cadaveri, sulle note di Stayin’ alive: a simboleggiare, anche, le fiamme del cambiamento climatico e l’imminente estinzione umana. Si è aperta con questa manifest– mentre quella parallela prevista adel Parlamento è stata impedita dalla polizia con una reche gli attivisti giudicano “spropositata” – la Settimana della Ribellione d’Autunno del movimento, un movimento internazionale e apartitico, oggi presente in 68 paesi, con più di 1100 ...

