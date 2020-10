Roma | El Shaarawy si complica | Bernard nuovo obiettivo per l’attacco

Leggi su zon

(Di lunedì 5 ottobre 2020) Siil trasferimento di Elallaper mancanza di tempi tecnici. I giallorossi virano su, intanto Perotti va al Fenerbahce Ultimo giorno di mercato frenetico in casa. I giallorossi sono al lavoro per sbloccare la trattativa Smalling e per chiudere un ultimo colpo in attacco. Per il centrale inglese è quasi fatta, mentre sila trattativa per riportare in Italia El. Infatti, secondo Sky, mancherebbero i tempi tecnici per chiudere positivamente la trattativa. I giallorossi intanto, aspettando notizie sul Faraone, virano sudell’Everton. Il brasiliano ha già giocato con Fonseca ai tempi dello Shakhtar, e nel club inglese sta trovando sempre meno spazio. Per farlo partire, ...