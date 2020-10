Roma – El Shaarawy, si attende: la cessione di Perotti rallenta l’affare (Di lunedì 5 ottobre 2020) Sembrava solo da ufficializzare il ritorno di Stephan El Shaarawy alla Roma, dopo la remunerativa esperienza in Cina da parte dell’ex Milan, ma nelle ultime ore si registra un dettaglio che ha fatto rallentare la trattativa, che a questo punto potrebbe non concretizzarsi essendo arrivati all’ultimo giorno di mercato. cessione complicata Come reso noto anche da Gianluca Di Marzio attraverso il proprio sito web, il ritorno di El Shaarawy è strettamente legato alla cessione di Diego Perotti al Fenerbahce, ma gli ultimi aggiornamenti parlano di una cessione che si è complicata a causa di dettagli economici e burocratici. Le prossime ore ci diranno se il ritorno nella capitale da parte del Faraone potrà ... Leggi su giornal (Di lunedì 5 ottobre 2020) Sembrava solo da ufficializzare il ritorno di Stephan Elalla, dopo la remunerativa esperienza in Cina da parte dell’ex Milan, ma nelle ultime ore si registra un dettaglio che ha fattore la trattativa, che a questo punto potrebbe non concretizzarsi essendo arrivati all’ultimo giorno di mercato.complicata Come reso noto anche da Gianluca Di Marzio attraverso il proprio sito web, il ritorno di Elè strettamente legato alladi Diegoal Fenerbahce, ma gli ultimi aggiornamenti parlano di unache si è complicata a causa di dettagli economici e burocratici. Le prossime ore ci diranno se il ritorno nella capitale da parte del Faraone potrà ...

