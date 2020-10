Roma | boato misterioso rilevato dai sismografi spaventa Capena I cittadini | “E’ il lago Puzzo”

(Di lunedì 5 ottobre 2020) Unfortissimo, alle 19:58 di ieri è stato avvertito daidi, alle porte di, ma anche in tutto il quadrante nord-est della Capitale. Il “botto”,daidell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, ha fatto registrare un lieve fenomeno sismico di magnitudo 1.7, con epicentro proprio ae profondità di otto chilometri. Ma che cosa lo abbia generato resta un mistero. “Sino a questo momento (08:51 del 5 ottobre ndr) ilnon è correlabile ad uno specifico avvenimento e non si conoscono le precise cause” – scrive il Comune diin un post su Facebook. Comunque non si sono registrati danni a cose o persone, né ...

