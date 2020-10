Roma, al via dal 12 al 14 ottobre la 16a edizione del Premio Cinema Giovane & Festival delle Opere Prime (Di lunedì 5 ottobre 2020) UN Premio PER I FILM ITALIANI DI ESORDIO AL VIA LA XVI edizione DEL Premio Cinema Giovane & Festival delle Opere PrimeRoma, 12 -14 ottobre 2020 Dopo il blocco forzato a causa del Covid-19, la XVI edizione del Premio Cinema Giovane & Festival delle Opere Prime, la manifestazione organizzata dall’associazione culturale Cinecircolo Romano – che quest’anno festeggia il 56° anno di attività – viene annunciata ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 5 ottobre 2020) UNPER I FILM ITALIANI DI ESORDIO AL VIA LA XVIDEL, 12 -142020 Dopo il blocco forzato a causa del Covid-19, la XVIdel, la manifestazione organizzata dall’associazione culturale Cinecircolono – che quest’anno festeggia il 56° anno di attività – viene annunciata ...

In occasione della Giornata mondiale delle bambine (11 ottobre), giovedì 8 ottobre Terre des Hommes lancia la nona edizione della campagna “indifesa” e presenta a Roma il dossier ... alla Biblioteca ...

Un misterioso boato a Capena è stato avvertito fino a Roma nord

AGI - Un boato fortissimo, nella serata di domenica, avvertito distintamente non solo a Capena, cittadina alle porte di Roma, ma in tutto il quadrante ... nel territorio del paese situato tra la via ...

AGI - Un boato fortissimo, nella serata di domenica, avvertito distintamente non solo a Capena, cittadina alle porte di Roma, ma in tutto il quadrante ... nel territorio del paese situato tra la via ...