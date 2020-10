Roma | a rischio l’affare Perotti-Fenerbahce | può saltare tutto

Leggi su sportface

(Di lunedì 5 ottobre 2020) Altri problemi per lanell’ultima giornata di calciomercato. Come riporta il Corriere dello Sport, sono sorti dei problemi nell’affare che avrebbe dovuto portare Diegoal. L’attaccante argentino ieri mattina ha sostenuto e passato le visite mediche ma l’ufficialità non è ancora arrivata. Motivo? Il club turco ha cambiato le carte in tavola e ha fatto dietrofront sul periodo di contratto: dal biennale con opzione per il terzo anno, iladesso offre aun solo anno con opzione per il secondo. Si lavora per trovare un accordo ma l’argentino al momento è scontento e il club turco è alla ricerca di un piano B.