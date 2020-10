Roland Garros: ok Tsitsipas e Djokovic. L’ammissione di Zverev (Di lunedì 5 ottobre 2020) Ancora giornata di ottavi oggi per quanto riguarda il Roland Garros, con verdetti abbastanza prevedibili, almeno per ora. Avanzano in scioltezza Djokovic e Tsitstipas, sbarazzandosi rispettivamente di Khachanov e Dimitrov. Avanti, a fatica, anche Rublev, in attesa del match tra Carreno Busta e Altmaier. Non una passeggiata, ma sicuramente una gara in controllo per Novak Djokovic, quella contro il russo Khachanov. Il serbo si è imposto con il punteggio di 6-4, 6-3, 6-3. Nel primo set Nole toglie il servizio al suo avversario negli ultimi due turni di battuta e si porta avanti, per poi andare sul 2-0 dopo un altro set piuttosto equilibrato. Anche nel terzo set la musica non cambia: Djokovic ottiene subito il break ai vantaggi e dopo aver sventato il ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 5 ottobre 2020) Ancora giornata di ottavi oggi per quanto riguarda il, con verdetti abbastanza prevedibili, almeno per ora. Avanzano in scioltezzae Tsitstipas, sbarazzandosi rispettivamente di Khachanov e Dimitrov. Avanti, a fatica, anche Rublev, in attesa del match tra Carreno Busta e Altmaier. Non una passeggiata, ma sicuramente una gara in controllo per Novak, quella contro il russo Khachanov. Il serbo si è imposto con il punteggio di 6-4, 6-3, 6-3. Nel primo set Nole toglie il servizio al suo avversario negli ultimi due turni di battuta e si porta avanti, per poi andare sul 2-0 dopo un altro set piuttosto equilibrato. Anche nel terzo set la musica non cambia:ottiene subito il break ai vantaggi e dopo aver sventato il ...

