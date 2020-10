Roland Garros 2020, Jabeur-Collins rinviata a martedì mattina (Di lunedì 5 ottobre 2020) Il match tra Ons Jabeur e Danielle Collins, valido per gli ottavi di finale del Roland Garros 2020, è stato rinviato a martedì mattina con inizio alle ore 11. La sfida doveva giocarsi nel pomeriggio di lunedì, ma la forte pioggia ha costretto l’organizzazione dello Slam a scegliere di rinviare uno dei due incontri che erano in bilico, scegliendo di far slittare la partita femminile. In un primo momento si stava per scendere sul mattone tritato visto una spiraglio di bel tempo, ma dopo le procedure iniziali è ricominciato a piovere. Leggi su sportface (Di lunedì 5 ottobre 2020) Il match tra Onse Danielle, valido per gli ottavi di finale del, è stato rinviato a martedìcon inizio alle ore 11. La sfida doveva giocarsi nel pomeriggio di lunedì, ma la forte pioggia ha costretto l’organizzazione dello Slam a scegliere di rinviare uno dei due incontri che erano in bilico, scegliendo di far slittare la partita femminile. In un primo momento si stava per scendere sul mattone tritato visto una spiraglio di bel tempo, ma dopo le procedure iniziali è ricominciato a piovere.

