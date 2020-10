Roberto Giacobbo ha avuto il Covid: “Ero a un passo dalla fine” (Di lunedì 5 ottobre 2020) Roberto Giacobbo ha combattuto contro il Coronavirus. La confessione del celebre giornalista è avvenuta durante un’intervista rilasciata a ‘Verissimo‘. Inizialmente, il divulgatore aveva confuso i sintomi del Covid-19 con quelli di una banalissima laringite. Poco dopo, è avvenuto un veloce peggioramento, che l’ha portato ad avere problemi di respirazione. Giacobbo è così corso in ospedale, … L'articolo Roberto Giacobbo ha avuto il Covid: “Ero a un passo dalla fine” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di lunedì 5 ottobre 2020)ha combattuto contro il Coronavirus. La confessione del celebre giornalista è avvenuta durante un’intervista rilasciata a ‘Verissimo‘. Inizialmente, il divulgatore aveva confuso i sintomi del-19 con quelli di una banalissima laringite. Poco dopo, è avvenuto un veloce peggioramento, che l’ha portato ad avere problemi di respirazione.è così corso in ospedale, … L'articolohail: “Ero a unfine” proviene da www.meteoweek.com.

