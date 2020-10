Risultati ballottaggio Terracina: Tintari o Giuliani, segui lo scrutinio in diretta (Di lunedì 5 ottobre 2020) Risultati ballottaggio Terracina, è iniziato lo scrutinio per decretare chi sarà il nuovo Sindaco. La sfida è tra Roberta Ludovica Tintari (Cambiamo! Con Toti, Insieme per Roberta Tintari, Uniti e Liberi, FDI) e Valentino Giuliani (Valentino Giuliani Sindaco, Lega, FI). Il sindaco di Terracina non è stato eletto al primo turno: Roberta Ludovica Tintari ha ottenuto 10.050 voti (43,76%), mentre Valentino Giuliani ha chiuso con 7.777 voti (33,86%). Leggi anche: Elezioni Terracina 2020: candidati Sindaco, liste consiglieri, quando e come si vota Lo scrutinio inizierà a partire dalle ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 5 ottobre 2020), è iniziato loper decretare chi sarà il nuovo Sindaco. La sfida è tra Roberta Ludovica(Cambiamo! Con Toti, Insieme per Roberta, Uniti e Liberi, FDI) e Valentino(ValentinoSindaco, Lega, FI). Il sindaco dinon è stato eletto al primo turno: Roberta Ludovicaha ottenuto 10.050 voti (43,76%), mentre Valentinoha chiuso con 7.777 voti (33,86%). Leggi anche: Elezioni2020: candidati Sindaco, liste consiglieri, quando e come si vota Loinizierà a partire dalle ...

