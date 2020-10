Rischio di diabete 2: nel mirino i farmaci per l'ulcera e anti gastrite (Di lunedì 5 ottobre 2020) I farmaci per la gastrite, l'acidità di stomaco, il reflusso e l'ulcera duodenale non hanno pace. Dopo essere stati associati, sempre quando vengono assunti per periodi lunghi, a un aumento delle ... Leggi su globalist (Di lunedì 5 ottobre 2020) Iper la, l'acidità di stomaco, il reflusso e l'duodenale non hanno pace. Dopo essere stati associati, sempre quando vengono assunti per periodi lunghi, a un aumento delle ...

Al centro della ricerca americana, realizzata in 12 anni e che ha coinvolto oltre 200mila soggetti, gli inibitori della pompa protonica: Lansoprazolo, Pantoprazolo, Esomeprazolo e simili ...

Diabete di tipo 2 e Prevenzione Cardiovascolare: se ne parlerà il 15 ottobre in un convegno presso l’Hotel Royal di Caserta.Al centro della ricerca americana, realizzata in 12 anni e che ha coinvolto oltre 200mila soggetti, gli inibitori della pompa protonica: Lansoprazolo, Pantoprazolo, Esomeprazolo e simili ...