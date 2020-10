“Rischiamo come a marzo | nuove misure inevitabili” L’allarme di Galli è un assist per Conte

Leggi su ilprimatonazionale

(Di lunedì 5 ottobre 2020) Roma, 5 ott – Ci risiamo, mentre il governo giallofucsia si prepara a rifilare ai cittadinirestrizioni in virtù di una impennata dei contagi (che però – qua sta il punto – non comporta alcun aumento dei malati di Covid-19), anche gli “espertoni” lanciano l’allarme evocando lo spettro del lockdown. E’ il caso di Massimo, che addirittura parla di possibile ritorno alla situazione di, quando l’epidemia c’era veramente. “Siamo in pericolosa ascesa, è sufficiente un’aritmetica elementare per capirlo. Il trend è in chiara ascesa e questo implica la necessità di interventi decisi. E’ un andamento che non può che essere considerato preoccupante“, dice il primario infettivologo dell’ospedale ...