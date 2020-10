Richiude la Campania | De Luca gioca d' anticipo | subito coprifuoco Ospedali vicino al collasso | allarme-rosso

(Di lunedì 5 ottobre 2020) Innon siamo ancora all'ma quasi. L'ospedale Cotugno di Napoli ha già esaurito tutti i posti letto a disposizione e teme ciò che potrebbe succedere se la gravità del coronavirus dovesse tornare ai livelli di marzo e aprile. Intanto il governatore Vincenzo Deha firmato la nuova ordinanza che prevede un'ulteriore stretta sulla movida: è stata infatti impostata la chiusura alle 23 per bar e ristoranti in aggiunta all'impiego massiccio dell'esercito ed alla stretta anche alle feste private. Con decorrenza immediata e fino al 20 ottobre è fatto obbligo a bar, gelaterie e pasticcerie la chiusura dell'attività dalle 23 alle 6 del giorno successivo da domenica a giovedì, mentre venerdì e sabato le attività potranno rimanere aperte un'ora ...

In Campania non siamo ancora all’allarme rosso ma quasi. L’ospedale Cotugno di Napoli ha già esaurito tutti i posti letto a disposizione e teme ciò che potrebbe succedere se la gravità del coronavirus ...„ Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e la ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina, in visita alla scuola “Francesco Gesuè” di San Felice a Cancello. Ad attendere ...