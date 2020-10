Ribrezzo acuto Tarallo da Giletti | rivelazioni compromettenti su Morra | Perché è stato cacciato dalla Ares

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 5 ottobre 2020) "Ho scoperto del casoal telefono da un amico, poi lo schifo". Alberto, in studio da Massimoa Non; l'Arena, si dice "sdegnato" per lo scandalo sulla sua ex societàgate, sollevato da due attori suoi ex assistiti, Adua Del Vesco e Massimiliano, direttamentecasa del Grande Fratello Vip. Il famoso produttore di fiction Mediaset sospetta che i due siano stati "manipolati" da qualcuno "che vuole colpirmi" e le sue parole sono durissime soprattutto nei confronti di. "Provo un senso di riprezzo, profondo e doloroso - spiega a-.da Teo (lo ...