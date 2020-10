Recovery Fund – 145,2 mld al Sud e 64,3 al Nord: il Movimento Equità Territoriale, domani a Roma (Di lunedì 5 ottobre 2020) Come più volte annunciato, grazie a quanto ci arriverà dal Recovery, il Paese potrebbe seriamente ‘resettare’ definitivamente antichi vizi e modalità, per poter finalmente guardare ad un futuro, si spera, meno rovinoso. Tuto questo sarà però possibile, avverte il ‘Movimento 24 agosto, Equità Territoriale’, se la gestione delle risorse andrà capillarmente a sovrapporsi laddove ve ne è realmente maggior bisogno. Nello specifico, il Movimento per l’Equità Territoriale ha indetto per domani una manifestazione in Piazza Montecitorio dalle 14, alla quale seguirà poi una conferenza stampa. Per l’occasione il Movimento ha reso noto un comunicato dove si legge: “145,2 ... Leggi su italiasera (Di lunedì 5 ottobre 2020) Come più volte annunciato, grazie a quanto ci arriverà dal, il Paese potrebbe seriamente ‘resettare’ definitivamente antichi vizi e modalità, per poter finalmente guardare ad un futuro, si spera, meno rovinoso. Tuto questo sarà però possibile, avverte il ‘24 agosto, Equità’, se la gestione delle risorse andrà capillarmente a sovrapporsi laddove ve ne è realmente maggior bisogno. Nello specifico, ilper l’Equitàha indetto peruna manifestazione in Piazza Montecitorio dalle 14, alla quale seguirà poi una conferenza stampa. Per l’occasione ilha reso noto un comunicato dove si legge: “145,2 ...

