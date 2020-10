Rapinatore ucciso, indagato il poliziotto che ha sparato (Di lunedì 5 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Eccesso colposo di legittima difesa. Questo è il reato che la procura di Napoli contesta al poliziotto che all’alba di domenica ha ucciso un ragazzo di 17 anni, nel tentativo di sventare una rapina in via Duomo a Napoli. Un atto dovuto in previsione dell’autopsia sul corpo di Luigi Caiafa che si terrà forse già domani mattina, nel giorno della convalida del fermo del complice, Ciro De Tommaso, 18 anni. È accusato di rapina, di porto d’arma per un coltello rinvenuto in tasca e per ricettazione dello scooter rubato nel corso della rapina mortale. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di lunedì 5 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Eccesso colposo di legittima difesa. Questo è il reato che la procura di Napoli contesta alche all’alba di domenica haun ragazzo di 17 anni, nel tentativo di sventare una rapina in via Duomo a Napoli. Un atto dovuto in previsione dell’autopsia sul corpo di Luigi Caiafa che si terrà forse già domani mattina, nel giorno della convalida del fermo del complice, Ciro De Tommaso, 18 anni. È accusato di rapina, di porto d’arma per un coltello rinvenuto in tasca e per ricettazione dello scooter rubato nel corso della rapina mortale. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

