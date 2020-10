Ramirez Torino, frenata nella trattativa: si cerca un accordo (Di lunedì 5 ottobre 2020) Si assiste ad una frenata tra il Torino e Gaston Ramirez: i granata sono alla ricerca di un accordo con il fantasista uruguaiano Come riportato da Sky Sport, si assiste una frenata nella trattativa tra Gaston Ramirez e il Torino. Il presidente della Sampdoria, Ferrero, aveva quasi annunciato il passaggio ai granata. Il problema sarebbe relativo allo stipendio del calciatore uruguaiano: il Torino di Urbano Cairo offre 2 milioni a stagione mentre Ramirer vorrebbe alzare la posta di mezzo milione. Probabile si arrivi ad un punto d’incontro. LEGGI ANCHE: Calciomercato Serie A LIVE: tutte le trattative dell’ultimo giorno Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 5 ottobre 2020) Si assiste ad unatra ile Gaston: i granata sono alla ridi uncon il fantasista uruguaiano Come riportato da Sky Sport, si assiste unatra Gastone il. Il presidente della Sampdoria, Ferrero, aveva quasi annunciato il passaggio ai granata. Il problema sarebbe relativo allo stipendio del calciatore uruguaiano: ildi Urbano Cairo offre 2 milioni a stagione mentre Ramirer vorrebbe alzare la posta di mezzo milione. Probabile si arrivi ad un punto d’incontro. LEGGI ANCHE: Calciomercato Serie A LIVE: tutte le trattative dell’ultimo giorno Leggi su Calcionews24.com

