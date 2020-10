Quest'anno il Nobel per la Medicina a tre virologi che hanno risolto un problema mondiale (Di lunedì 5 ottobre 2020) Il premio Nobel per Medicina 2020 è stato assegnato congiuntamente al britannico Michael Houghton e agli americani Harvey Alter e Charles Rice per la scoperta del virus dell'epatite C. I tre sono ... Leggi su globalist (Di lunedì 5 ottobre 2020) Il premioper2020 è stato assegnato congiuntamente al britannico Michael Houghton e agli americani Harvey Alter e Charles Rice per la scoperta del virus dell'epatite C. I tre sono ...

Tempo di lettura: 3 minutiL’edizione della Milano Fashion Week tenutasi nella seconda metà del mese di settembre 2020 ha regalato un’esperienza unica ai fan della moda: un misto di eventi fisici e dig ...

Il Nobel per la medicina agli scopritori del virus dell'epatite C

Il Karolinska Institutet di Stoccolma ha assegnato il Nobel per la medicina e la fisiologia 2020 a Harvey J. Alter, Michael Houghton e Charles M. Rice “per la scoperta del virus dell'epatite C”, il pa ...

