Quella terrificante risposta al sondaggio di Pagnoncelli | Giovanni Floris rivela perché siamo un Paese senza speranza

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 5 ottobre 2020)a Che tempo che fa, il programma di Fabio Fazio su Rai 3, la puntata èdi domenica 4 agosto. Ospite d'onore è, conduttore di DiMartedì su La7. E da Fazio presenta il suo ultimo libro, L' alleanza. Noi e i nostri figli: dalla guerra tra i mondi al patto per crescere (edizioni Solferino), un pamphlet in cui il giornalista ragiona sulla necessità di modificare i rapporti tra le generazioni nel nostro. Si parla del momento in cui gli "anziani" dovrebbero farsi da parte, e ragionando con Fazio,spiega: "Dal punto di vista pratico sta a noi, quando inizia a far male la schiena... quando smetti di giocare a calcetto.undi anziani,tantissimi, votiamo solo ...