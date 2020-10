Quasi 7 milioni di download per Immuni: i dati ufficiali contro il Coronavirus (Di lunedì 5 ottobre 2020) Ormai ne siamo consapevoli, e forse eravamo pure preparati: i contagi da COVID-19 in Italia hanno ricominciato a salire. E a preoccupare inevitabilmente un po’ tutti. E se è vero che all’aumentare dei casi è sempre più difficile portare avanti un’opera di tracciamento dei contatti, allo stesso modo sappiamo che un’app come Immuni potrebbe rivelarsi assai utile in tal senso. Applicazione che, a differenza di quella britannica, non ha riscosso lo stesso successo nel Bel Paese, seppur dovrebbe essere scaricata e installata dal maggior numero di persone possibile per risultare effettivamente efficace. In un clima di fisiologica tensione e incertezza, Immuni rappresenta un’arma immediata e indolore per monitorare e arginare i contagi da nuovo Coronavirus. Ecco perché il Ministero ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 5 ottobre 2020) Ormai ne siamo consapevoli, e forse eravamo pure preparati: i contagi da COVID-19 in Italia hanno ricominciato a salire. E a preoccupare inevitabilmente un po’ tutti. E se è vero che all’aumentare dei casi è sempre più difficile portare avanti un’opera di tracciamento dei contatti, allo stesso modo sappiamo che un’app comepotrebbe rivelarsi assai utile in tal senso. Applicazione che, a differenza di quella britannica, non ha riscosso lo stesso successo nel Bel Paese, seppur dovrebbe essere scaricata e installata dal maggior numero di persone possibile per risultare effettivamente efficace. In un clima di fisiologica tensione e incertezza,rappresenta un’arma immediata e indolore per monitorare e arginare i contagi da nuovo. Ecco perché il Ministero ...

chetempochefa : Ottima partenza per Che Tempo Che Fa con quasi 2,3 milioni di telespettatori e il 9.2% di share, facendo più del do… - fanpage : “Ci sono stati milioni di morti accertati. Io sono quasi morto. Sono dispiaciuto nel vedere una negazione su un fat… - giorgio_gori : Ci siamo: i lavori di restauro del #TeatroDonizetti di #Bergamo sono quasi finiti. Ci abbiamo messo meno di 3 anni… - chetempochefa : Un altro grande risultato per Che Tempo Che Fa che cresce ancora con 2,4 milioni di telespettatori e sfiorando il 1… - unbelrumore : RT @fabiofabbretti: #LAllieva3 cresce e domina la serata con quasi 4,5 milioni di spettatori e il 20.5% di share. In salita anche #CTCF a c… -

Ultime Notizie dalla rete : Quasi milioni Covid, in Usa quasi 7,3 milioni di casi: i 'troppi americani' di Melania Adnkronos Justine Mattera sotto la doccia diventa uno spettacolo vietato ai minori

Justine Mattera non ha certo bisogno di presentazioni, in quanto anche la sua fama la precede. Il suo account conta quasi mezzo milione di follower, un grande numero di persone che quotidianamente ...

Prima mostra virtuale in 3d sull'Italia ritrovata a cura di Enit

"L’industria dell’accoglienza segue una linea tendenziale ascendente: in 100 anni il movimento turistico è esploso da 900mila visitatori nel 1911 a quasi 64 milioni di arrivi odierni. L’apporto al ...

Justine Mattera non ha certo bisogno di presentazioni, in quanto anche la sua fama la precede. Il suo account conta quasi mezzo milione di follower, un grande numero di persone che quotidianamente ..."L’industria dell’accoglienza segue una linea tendenziale ascendente: in 100 anni il movimento turistico è esploso da 900mila visitatori nel 1911 a quasi 64 milioni di arrivi odierni. L’apporto al ...